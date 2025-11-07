Adultos Digitales: “Se entregaron los Certificados a quienes culminaron el Curso durante el 2025”
Nogoyá
Con un gran marco de vecinos presentes, se realizó la entrega de certificados a quienes finalizaron el Programa Adultos Digitales Segunda Edición, una propuesta que promueve la inclusión y la alfabetización digital de nuestros adultos, brindándoles herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en el mundo tecnológico actual. La actividad fue en la Casa de la Cultura “Juan José Antonio Segura”
Quienes culminaron el curso fueron:
Daniela Franceschelli
Silvia Paz
Viviana Beltramino
Teresa Montenegro
Viviana Furlan
Silvina Rubio
Claudia Navarret
Maria José Sanguine
Marisa Cardenal
Marina del Carmen Gonzalez
Ricardo Leguizamon
Griselda Beltramino
Patrica Mantovani
Cira Marcolini
Juan Isaurralde
Mirta Cepeda
Los profesores que dictaron las clases fueron:
Kiara Lucia Boaglio Toledo
Tobias Capone Ascua
Camila Isabel Muñoz
Carim Abraham Chandare Casco
Lucio Santino Loose
Gianella Paola Jacob
Máximo Catril Jauretche
Augusto Santiago Sanchez
Juan Gabriel Godoy
Las autoridades presentes fueron el presidente municipal Bernardo Schneider, la vice Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin, el director de Modernización Santiago Di Sabato y el concejal Leonardo Díaz.
