    Adultos Digitales: “Se entregaron los Certificados a quienes culminaron el Curso durante el 2025”

    Con un gran marco de vecinos presentes, se realizó la entrega de certificados a quienes finalizaron el Programa Adultos Digitales Segunda Edición, una propuesta que promueve la inclusión y la alfabetización digital de nuestros adultos, brindándoles herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en el mundo tecnológico actual. La actividad fue en la Casa de la Cultura “Juan José Antonio Segura”
    Quienes culminaron el curso fueron:
    ✅️Daniela Franceschelli
    ✅️Silvia Paz
    ✅️Viviana Beltramino
    ✅️Teresa Montenegro
    ✅️Viviana Furlan
    ✅️Silvina Rubio
    ✅️Claudia Navarret
    ✅️Maria José Sanguine
    ✅️Marisa Cardenal
    ✅️Marina del Carmen Gonzalez
    ✅️Ricardo Leguizamon
    ✅️Griselda Beltramino
    ✅️Patrica Mantovani
    ✅️Cira Marcolini
    ✅️Juan Isaurralde
    ✅️Mirta Cepeda
    Los profesores que dictaron las clases fueron:
    ✅️Kiara Lucia Boaglio Toledo
    ✅️Tobias Capone Ascua
    ✅️Camila Isabel Muñoz
    ✅️Carim Abraham Chandare Casco
    ✅️Lucio Santino Loose
    ✅️Gianella Paola Jacob
    ✅️Máximo Catril Jauretche
    ✅️Augusto Santiago Sanchez
    ✅️Juan Gabriel Godoy
    Las autoridades presentes fueron el presidente municipal Bernardo Schneider, la vice Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin, el director de Modernización Santiago Di Sabato y el concejal Leonardo Díaz.
