Confirman el bono para jubilados y pensionados en septiembre: sigue congelado desde marzo de 2024

Esta medida se anunció luego de que el oficialismo consiguiera blindar en la Cámara de Diputados el veto presidencial a la suba jubilatoria impulsada por la oposición. La iniciativa rechazada proponía elevar ese refuerzo a $110.000 con actualizaciones periódicas atadas a la inflación, pero el oficialismo logró sostener el congelamiento en $70.000.

La decisión afecta a un universo amplio de beneficiarios. El bono alcanzará tanto a jubilados del régimen general como a quienes perciben pensiones no contributivas, incluidas las de invalidez, vejez y maternidad de siete hijos o más. También serán alcanzados los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación y regímenes especiales.

Alcance y condiciones del refuerzo extraordinario

El decreto aclara que en los casos donde el ingreso previsional supere el haber mínimo, el bono se pagará de manera proporcional hasta alcanzar un total de $390.213, cifra que se establece como nuevo tope para cobrar el extra completo.

Asimismo, se especifica que el bono no tendrá carácter remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para otros conceptos previsionales. En el caso de pensiones compartidas, el refuerzo se abonará por cada titular, lo que amplía su alcance efectivo dentro de los hogares beneficiarios.

Los jubilados vienen reclamando una actualización real del bono extraordinario. Organizaciones previsionales y especialistas coinciden en que el congelamiento desde marzo de 2024 deterioró el poder adquisitivo de los haberes.

El impacto del congelamiento según especialistas

Los números oficiales muestran que, si se toma en cuenta la evolución del bono de $70.000 desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, “estos $70.000 indexados con los aumentos, podrían representar, si se actualizara, aproximadamente $166.755”, explicó a Clarín el abogado previsionalista Guillermo Jauregui.

El especialista agregó: “En la ley vetada recientemente, con relación a los aumentos para jubilados, el bono hubiera ascendido a $110.000. Es evidente que la quita que supone el congelamiento sería del 57%”. Fuente: El Once

