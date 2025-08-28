Confirman el cambio de fecha para el Día del Empleado de Comercio: será feriado para ese sector

Se trata de un feriado establecido por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que incorporó el artículo 76 al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La norma dispone que la jornada sea asimilada a un feriado nacional, lo que implica que, si el trabajador debe prestar servicio, deberá percibir el doble de la remuneración habitual.

La medida alcanza a quienes se desempeñan en supermercados, hipermercados, shoppings, grandes almacenes, mayoristas, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas. La mayoría de estos establecimientos permanecerán cerrados, aunque los comercios de barrio y los pequeños negocios atendidos por sus dueños podrán abrir normalmente.

En la capital entrerriana, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná celebrará la jornada en su camping. “Habrá un picnic con sorteos importantes, entre ellos una moto, y la presentación de bandas locales integradas por empleados de comercio”, confirmó a Elonce el secretario general, Daniel Ruberto. Fuente: El Once

