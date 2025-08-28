Nogoyá Times

    Confirman el cambio de fecha para el Día del Empleado de Comercio: será feriado para ese sector

    Jornada especial para el sector comercial

    El Día del Empleado de Comercio, que se celebra el 26 de septiembre, se trasladará al lunes 29 en 2025. Habrá festejos en Paraná y la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.
    El Día del Empleado de Comercio, que en Argentina se conmemora el 26 de septiembre, este año caerá viernes. Por este motivo, el gremio y las cámaras empresarias acordaron trasladar el descanso al lunes 29 de septiembre de 2025, a fin de generar un fin de semana largo.

     

    Se trata de un feriado establecido por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que incorporó el artículo 76 al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La norma dispone que la jornada sea asimilada a un feriado nacional, lo que implica que, si el trabajador debe prestar servicio, deberá percibir el doble de la remuneración habitual.

    La medida alcanza a quienes se desempeñan en supermercados, hipermercados, shoppings, grandes almacenes, mayoristas, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas. La mayoría de estos establecimientos permanecerán cerrados, aunque los comercios de barrio y los pequeños negocios atendidos por sus dueños podrán abrir normalmente.

    En la capital entrerriana, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná celebrará la jornada en su camping. “Habrá un picnic con sorteos importantes, entre ellos una moto, y la presentación de bandas locales integradas por empleados de comercio”, confirmó a Elonce el secretario general, Daniel Ruberto. Fuente: El Once

