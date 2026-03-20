Confirmaron un caso de dengue en una localidad entrerriana

La intervención fue dispuesta por la Dirección de Epidemiología provincial luego de confirmarse un caso positivo de la enfermedad, lo que motivó la implementación inmediata de acciones para evitar la propagación del virus.

Operativo en la zona afectada

El procedimiento incluyó tareas de control focalizadas en la zona de las termas, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor y prevenir nuevos contagios.

Como parte de estas medidas, las autoridades informaron que durante la tarde se realizaría la fumigación en el sector, complementando el bloqueo epidemiológico desplegado en la zona.

Recomendaciones a la población

Desde el sistema de salud recordaron a la comunidad la importancia de reforzar las acciones preventivas en los hogares, principalmente mediante la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

Asimismo, se instó a mantener patios, jardines y espacios abiertos en condiciones adecuadas de higiene, para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Fuente: El Once

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