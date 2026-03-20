Milei viajó a Hungría para participar de un foro internacional

Fue invitado para participar de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y en ese ámbito, se reunirá con las autoridades locales, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

El arribo del mandatario a la capital húngara está previsto para este viernes a las 20:00 (15:00 hora argentina), mientras que la actividad oficial comenzará el sábado 21 de marzo con una serie de encuentros institucionales. En ese sentido, a las 11:00 (7:00 en la Argentina), Milei mantendrá una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Más tarde, a las 12:10 (8:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado tendrá su participación central en la agenda política internacional: a las 16:30 (12:30 en Argentina) encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.

Qué dijo el Foro Económico del NOA

El Presidente Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizó este jueves en San Miguel de Tucumán y criticó la gestión de Alberto Fernández.

“Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, exclamó acerca de los precios mayoristas, según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Milei cuestionó a “los cavernícolas”, “a los mandriles” y a los keynesianos por fomentar el consumo. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, aseguró. Y añadió: “Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI”.

Por otro lado, el Presidente afirmó que “su administración trabaja intensamente para que el W2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

Sobre Adam Smith, destacó la idea de la “noción de moral como política de Estado” tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor “tiene un impacto directo” bajo el cual “nosotros tomamos decisiones”.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se lleva a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo 18, dijo que será clave para el desarrollo la inteligencia artificial.

“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el ex jefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Home Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme.

Bajo el lema “La hora de las provincias”, el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad fue el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Además, se buscó analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios. Fuente: El Once

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