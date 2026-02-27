Nogoyá Times

    Convocatoria para brindar Talleres Culturales

    Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá se invita a participar de la convocatoria abierta para brindar Talleres Culturales. La apertura de inscripciones será el lunes 2 de marzo.

    Los interesados deberán presentar un proyecto que deberá incluir:

    🔸️Caratula/Presentación
    🔸️Fundamentación
    🔸️Objetivos
    🔸️Contenido y Metodología de trabajo

    Los proyectos deberán presentarse en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, ubicada en 9 de Julio y Centenario, en el horario de 7 a 13 y se 16 a 20.

