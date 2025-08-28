Cris Morena reapareció tras la trágica muerte de su pequeña nieta

El encuentro entre Morena, Rojas y Colombo fue registrado en un clip que mostró abrazos, risas y complicidad. Rojas anticipó el arribo de la banda a Buenos Aires con un “Falta muy poquito para llegar”, mientras Colombo subrayó: “Estamos a punto de hacer historia. Ocho Movistar Arena, pero hay alguien que sabe invitar mejor que nadie”.

Ese fue el momento en que la productora irrumpió en cámara y exclamó: “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”.

El mensaje, compartido en redes, generó una ola de reacciones inmediatas. Frases como “Gracias Cris por tu fuerza”, “Qué lindo volver a verlos juntos” y “Los amo, ahí estaremos” inundaron las publicaciones. La figura de Cris Morena, ligada a series icónicas como Rebelde Way y Floricienta, fue celebrada no solo por su rol como creadora sino también por su resiliencia frente a un dolor personal que conmovió al país.

La gira de Erreway, iniciada el 28 de marzo en Santiago de Chile, ya reunió a más de 300.000 espectadores en 20 conciertos por Latinoamérica y Europa. El cierre será en Buenos Aires, con un total estimado de 30 presentaciones, un hito que coincide con los 22 años del estreno de la tira juvenil. En la Argentina, el grupo agotó seis funciones en el Movistar Arena y sumará ocho fechas entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre.

De los cuatro integrantes originales, Luisana Lopilato no será parte del reencuentro por compromisos personales y profesionales en Canadá. En contraste, la gran expectativa recae sobre Camila Bordonaba, quien tras alejarse del espectáculo eligió una vida en el anonimato en San Carlos de Bariloche. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com