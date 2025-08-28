Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina ante Venezuela

El delantero lo reveló en la noche del miércoles, luego de la victoria de Inter Miami sobre Orlando en las semifinales de la Leagues Cup, en Estados Unidos. Allí, en diálogo con la prensa, dejó en claro que el compromiso del 4 de septiembre en el Monumental tendrá un significado especial.

Lionel Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina contra Venezuela. pic.twitter.com/aw8mBcAFQz — Clarín (@clarincom) August 28, 2025

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, expresó Messi ante la consulta sobre su despedida en condición de local.

El propio rosarino reconoció que la ocasión amerita compartirla de una manera íntima y especial con sus seres queridos. “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“, añadió.

Partidos y goles de Messi en Argentina

Lionel Messi ganó cuatro títulos con la Selección argentina: Copa América 2021, la Finalissima ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Miami. La Pulga acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.

El próximo desafío de Messi

Su próximo desafío será volver a ponerse la 10 en el Monumental, en el último partido de local por Eliminatorias, frente a Venezuela. Con 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos con Inter Miami, y con distinciones como Mejor Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses y varios premios de Man of the Match, queda claro que aún tiene fútbol para rato.

En 2025, Leo disputó solo dos partidos con la Selección, ambos durante la fecha FIFA de junio. Pero de aquí a fin de año podría jugar hasta seis encuentros con la Scaloneta: los dos de la doble fecha de Eliminatorias, los dos amistosos en octubre en Estados Unidos y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India).

Si completa todos, estará muy cerca de un nuevo hito: los 200 partidos con la Albiceleste. Actualmente, lleva 193, por lo que sumando los seis llegaría a 199, rozando el doble centenario. (Con información de TN)

