Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo y cómo impacta en el descanso y el salario de los trabajadores en Argentina.

Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo es una de las consultas más frecuentes entre trabajadores, especialmente en semanas con jornadas especiales o fechas conmemorativas. La clave está en dos aspectos centrales: la obligatoriedad del descanso y la forma en que se paga la jornada, dos variables que pueden impactar directamente en el bolsillo.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), particularmente en sus artículos 166 y 167, los feriados nacionales tienen un tratamiento distinto al de los días no laborables. En el caso de los feriados, el descanso es obligatorio y se aplica una lógica similar a la del descanso dominical, lo que implica que el trabajador no está obligado a prestar servicios.

En cambio, en los días no laborables, la situación cambia considerablemente. Aquí, la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, quien puede optar por abrir o cerrar su establecimiento. Si decide abrir, el trabajador está obligado a asistir y cumplir su jornada habitual, sin posibilidad de negarse.

Cómo se paga cada jornada

Uno de los puntos más importantes al analizar cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo es el impacto en la remuneración. En los feriados nacionales, si el empleado trabaja, debe cobrar el doble de una jornada habitual, es decir, su salario normal más un adicional equivalente

Si el trabajador no presta servicios durante un feriado, igualmente cobra el día, pero bajo una fórmula específica que incluye el llamado “plus feriado”, que se calcula dividiendo el salario mensual por 25 en lugar de 30. Esto genera una leve mejora en el ingreso diario.

Por el contrario, en los días no laborables no existe este beneficio. Si el empleado trabaja, percibe su salario simple, sin adicionales ni compensaciones especiales. En caso de que el empleador decida no abrir, el trabajador cobra igualmente el día como si hubiera trabajado, sin descuentos ni obligación de recuperar horas.

Sectores donde cambia la práctica

Aunque la normativa establece que el día no laborable es optativo para el empleador, en la práctica existen sectores donde su aplicación se asemeja a la de un feriado. Tal es el caso de la administración pública, donde generalmente se otorga asueto, y de entidades como bancos y compañías de seguros, que suelen permanecer cerradas.

En contraste, el sector comercial y las pequeñas y medianas empresas tienden a mantener la actividad. En estos casos, los trabajadores deben asistir con normalidad y no perciben ningún adicional, lo que marca una diferencia concreta respecto a los feriados tradicionales.

Además, existen situaciones particulares vinculadas a festividades religiosas. Para comunidades como la judía o la islámica, determinados días no laborables tienen un tratamiento especial: quienes profesan esas religiones pueden optar por no trabajar y se les reconoce el día como feriado, tanto en términos de descanso como de remuneración.

Una diferencia clave para evitar confusiones

Comprender cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo resulta fundamental para evitar malentendidos y reclamos al momento de cobrar el salario. La distinción no solo define si corresponde trabajar o no, sino también cómo se liquidará esa jornada.

En definitiva, el día no laborable funciona como una herramienta de flexibilidad para las empresas, mientras que el feriado representa un derecho más rígido para el trabajador. Sin embargo, cada convenio colectivo puede establecer condiciones particulares, por lo que siempre es recomendable revisar la normativa específica de cada actividad, indicó Iprofesional.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, conocer estas diferencias permite a los trabajadores anticiparse y comprender mejor su recibo de sueldo, evitando sorpresas a fin de mes y garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com