Salarios

A cuánto subirá la hora de la empleada doméstica en mayo 2026 es la principal duda ante la falta de una nueva resolución oficial que actualice los salarios del sector.

A cuánto subirá la hora de la empleada doméstica en mayo 2026 es una de las principales incógnitas para empleadores y trabajadoras del sector, en un contexto donde todavía no se publicó una nueva resolución que actualice los valores salariales. Ante esta situación, todo indica que se mantendrán las cifras vigentes desde marzo, sin incrementos en el corto plazo.

En efecto, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) no convocó aún a una nueva revisión paritaria, por lo que las remuneraciones seguirán rigiéndose por la última actualización oficial. Esto implica que el valor hora se mantendrá entre $4.382,63 y $3.348,37, dependiendo de la categoría y la modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro.

Este escenario se da pese a que la inflación acumulada en el primer trimestre del año, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), rozó los dos dígitos. Sin embargo, el sector solo recibió un aumento del 3% en lo que va de 2026, distribuido en dos tramos que ya fueron liquidados en los meses anteriores.

Escalas vigentes sin cambios

De no mediar una nueva resolución, la escala salarial de mayo será idéntica a la aplicada en marzo y abril. En ese marco, las supervisoras perciben entre $4.013,30 y $4.382,63 por hora, mientras que el personal para tareas específicas cobra entre $3.807,87 y $4.161,54, según corresponda.

En tanto, categorías como caseros y asistencia y cuidado de personas mantienen valores que parten desde $3.599,86 por hora, mientras que el personal para tareas generales —el más numeroso dentro del sector— tiene un piso de $3.348,37 por hora con retiro.

Desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) recuerdan que estos valores representan los mínimos legales para trabajadores registrados, por lo que cualquier acuerdo superior puede ser establecido entre las partes, siempre que quede debidamente reflejado en el recibo de sueldo.

Adicionales y condiciones laborales

Más allá del salario básico, existen adicionales que deben ser contemplados por los empleadores. Entre ellos se destacan el plus por antigüedad, que consiste en un 1% adicional por cada año trabajado, y el adicional por zona desfavorable, que alcanza el 30% en determinadas provincias del sur del país.

También se mantienen vigentes los recargos por horas extra: un 50% adicional en días hábiles y un 100% en sábados después de las 13, domingos y feriados. Estos conceptos forman parte de los derechos laborales básicos del sector y deben ser respetados independientemente de la modalidad de contratación.

En cuanto al bono por horas semanales trabajadas, que había sido implementado en meses anteriores, ya no se encuentra vigente. La resolución que lo establecía solo contemplaba febrero y marzo, por lo que en mayo no existe obligación de abonar ese adicional, señaló Iprofesional.

Cómo se calcula el salario

La forma de liquidar el salario depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Cuando la empleada presta servicios por menos de 24 horas semanales, el pago se realiza por hora según la escala vigente. En cambio, si supera ese umbral, el cálculo se basa en un salario mensual proporcional.

Cabe destacar que los valores mensuales publicados corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales, por lo que cualquier reducción horaria debe ajustarse proporcionalmente. Este criterio es clave para evitar errores en la liquidación.

Finalmente, es importante remarcar que el cumplimiento de estas condiciones no depende de si la trabajadora tiene uno o varios empleadores. Cada vínculo laboral debe respetar los mínimos establecidos, incluyendo aportes, cobertura de salud y ART. Así, mientras se espera una nueva resolución oficial, el sector transita mayo sin cambios en sus ingresos. Fuente: El Once

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