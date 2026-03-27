Cuánto cobrarán los empleados de comercio en abril tras el nuevo acuerdo paritario

Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.

La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.

Además se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará manteniendo igual carácter.

Tras el acuerdo, el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, sostuvo que fue el resultado de un “diálogo maduro y responsable” y afirmó que busca contemplar al mismo tiempo el deterioro del poder adquisitivo y la realidad de las pymes y los comercios de cercanía.

“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil”, señaló Cavalieri. El dirigente agregó además que el entendimiento aporta la “previsibilidad necesaria” para transitar estos meses con mayor certidumbre.

La escala salarial de abril para empleados de comercio

Con la incorporación de las sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

Categoría B: $1.182.029

Categoría C: $1.192.951

Administrativos

Categoría A: $1.190.613

Categoría B: $1.195.297

Categoría C: $1.199.977

Categoría D: $1.214.022

Categoría E: $1.225.724

Categoría F: $1.242.889

Cajeros

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.199.977

Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.202.315

Categoría C: $1.228.065

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.203.879

Categoría B: $1.217.922

Vendedores

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.217.925

Categoría C: $1.225.724

Categoría D: $1.242.889

Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo. Corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado. Fuente: El Once

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