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    Cuánto cobrarán los empleados de comercio en abril tras el nuevo acuerdo paritario

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    Empleados de comercio cerraron un nuevo acuerdo salarial para el trimestre abril-mayo-junio de 2026, con aumentos escalonados y una suma extraordinaria para todas las categorías.
    Escala salarial de empleados de comercio. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

     

    Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.

     

    La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.

     

    Además se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará manteniendo igual carácter.

    Tras el acuerdo, el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, sostuvo que fue el resultado de un “diálogo maduro y responsable” y afirmó que busca contemplar al mismo tiempo el deterioro del poder adquisitivo y la realidad de las pymes y los comercios de cercanía.

     

    “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil”, señaló Cavalieri. El dirigente agregó además que el entendimiento aporta la “previsibilidad necesaria” para transitar estos meses con mayor certidumbre.

     

    La escala salarial de abril para empleados de comercio

    Con la incorporación de las sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera:

     

    Maestranza

    Categoría A: $1.178.911

    Categoría B: $1.182.029

    Categoría C: $1.192.951

     

    Administrativos

    Categoría A: $1.190.613

    Categoría B: $1.195.297

    Categoría C: $1.199.977

    Categoría D: $1.214.022

    Categoría E: $1.225.724

    Categoría F: $1.242.889

     

    Cajeros

    Categoría A: $1.194.513

    Categoría B: $1.199.977

    Categoría C: $1.207.000

     

    Auxiliares

    Categoría A: $1.194.513

    Categoría B: $1.202.315

    Categoría C: $1.228.065

     

    Auxiliares especializados

    Categoría A: $1.203.879

    Categoría B: $1.217.922

     

    Vendedores

    Categoría A: $1.194.513

    Categoría B: $1.217.925

    Categoría C: $1.225.724

    Categoría D: $1.242.889

     

    Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo. Corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado. Fuente: El Once

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