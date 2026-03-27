Convocatoria Abierta | Encuentro Provincial de Muralismo

Nogoyá
Desde la Coordinación de CULTURA, Turismo y Educación de Nogoyá informaron que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Maciá invitan a presentar bocetos para el Encuentro Provincial de Muralismo, que se realizará del 8 al 10 de mayo.
La inscripción está abierta hasta el 24 de abril. Pueden participar artistas mayores de 18 años con residencia, de un mínimo de 3 años, en la provincia de Entre Ríos.
La temática a trabajar debe ser: “Pueblos Entrerrianos, arte e identidad”, como una invitación a representar las historias, memorias y particularidades de nuestras comunidades.
¿Qué pasa si el proyecto enviado es el seleccionado?
Un jurado elegirá 7 propuestas, cuyos autores recibirán un incentivo económico y realizarán su mural durante el encuentro en Maciá.
Los premios son:
– Individual: $550.000
– Grupos (hasta 3 integrantes): $850.000
¿Dónde me inscribo?
Bases y condiciones:
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