Convocatoria Abierta | Encuentro Provincial de Muralismo

Nogoyá

Desde la Coordinación de CULTURA, Turismo y Educación de Nogoyá informaron que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Maciá invitan a presentar bocetos para el Encuentro Provincial de Muralismo, que se realizará del 8 al 10 de mayo.

La inscripción está abierta hasta el 24 de abril. Pueden participar artistas mayores de 18 años con residencia, de un mínimo de 3 años, en la provincia de Entre Ríos.

La temática a trabajar debe ser: “Pueblos Entrerrianos, arte e identidad”, como una invitación a representar las historias, memorias y particularidades de nuestras comunidades.

¿Qué pasa si el proyecto enviado es el seleccionado? Un jurado elegirá 7 propuestas, cuyos autores recibirán un incentivo económico y realizarán su mural durante el encuentro en Maciá.

Los premios son: – Individual: $550.000 – Grupos (hasta 3 integrantes): $850.000

¿Dónde me inscribo? https://forms.gle/RMKxbEfqQU7oYNsz7 Bases y condiciones: https://drive.google.com/file/