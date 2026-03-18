Darán de baja 900.000 planes sociales y los reemplazarán por vouchers

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación laboral desde abril, en el marco del cierre del esquema Potenciar Trabajo.

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación laboral desde abril, en una medida que implica el cierre definitivo del esquema heredado del programa Potenciar Trabajo.

La decisión forma parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y apunta a transformar el actual sistema de asistencia en un modelo centrado en la formación y la inserción laboral.

Según se informó, los beneficiarios del programa Volver al Trabajo —que había reemplazado al Potenciar Trabajo— comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica la finalización del beneficio y la posibilidad de incorporarse al nuevo sistema.

Fin de un esquema y cambio de modelo

La medida representa el cierre de un proceso iniciado al comienzo de la gestión nacional, cuando se resolvió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia.

Ese programa llegó a contar con más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años. Tras la reconversión, el universo quedó dividido entre unos 900 mil titulares incluidos en Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo esquemas de asistencia permanente, que no serán alcanzados por la baja.

El nuevo esquema reemplaza las transferencias mensuales por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral, que serán asignados directamente a los beneficiarios.

Cómo funcionará el sistema de vouchers

Los titulares deberán inscribirse voluntariamente en el nuevo programa y elegir cursos dentro de una red de centros de formación que el Gobierno busca consolidar a nivel federal.

Desde el oficialismo explicaron que “el recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, en referencia al nuevo modelo que elimina la intermediación de organizaciones.

Además, se incorporarán condiciones más estrictas: quienes no cumplan con la asistencia o abandonen las capacitaciones perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Impacto fiscal y debate social

La eliminación de los planes sociales implica también un impacto fiscal significativo. La baja de cerca de 900 mil beneficios de $78 mil mensuales representa un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones.

Parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra porción se redireccionará hacia políticas educativas, con foco en sectores vulnerables.

En ese contexto, la periodista Cecilia Boufflet señaló que el esquema vigente funciona como “una especie de seguro de desempleo” para unas 900 mil personas, aunque con un monto reducido.

Un cambio en la política social

Desde el Gobierno sostienen que el sistema anterior no logró facilitar la inserción laboral y consolidó mecanismos de intermediación. En cambio, la nueva estrategia busca priorizar la capacitación y el empleo.

Al mismo tiempo, se reconoce que no todos los beneficiarios optarán por el nuevo sistema, ya que parte de ellos se encuentra trabajando en la informalidad o podría no adherir a las capacitaciones.

La medida se implementará en un contexto de tensiones económicas y caída de la recaudación, lo que limita el margen de maniobra fiscal y abre un debate sobre el impacto social del ajuste.

Abril marcará el inicio de esta nueva etapa, en la que el Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers, en un giro hacia un modelo basado en formación laboral y reducción del gasto público. Fuente: El Once

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