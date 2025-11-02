Nogoyá Times

    Demandarán a los padres de adolescente de 14 años que atropelló a una agente policial

    La Agente resultó lesionada

    El hecho ocurrió durante un operativo de control en calle Rondeau, en Victoria. La funcionaria policial sufrió una fractura en el brazo derecho. La autora, de 14 años, fue identificada en pocas horas y se iniciarán acciones civiles contra sus padres.
    Menor atropelló a una policía en Victoria y demandarán a sus padres. Una funcionaria policial resultó gravemente lesionada luego de ser embestida por una motocicleta conducida por una adolescente de 14 años. El hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 20, en la zona de calle Rondeau, entre España y 9 de Julio, en la ciudad de Victoria. La información fue confirmada este viernes por la Jefatura Departamental, que además anunció que se promoverán acciones civiles contra los padres de la menor.

     

    Según se precisó, la agente Celia Brasesco se encontraba realizando tareas de prevención y control vehicular cuando fue colisionada de frente por una motociclista que se dio a la fuga tras el impacto. La funcionaria fue trasladada de inmediato al Policlínico local, donde se constató que presentaba una fractura en el brazo derecho, lesión que motivó la intervención de la Fiscalía en turno.

     

    Investigación y allanamiento

     

    Tras el violento episodio, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria desplegó un operativo para identificar a la responsable. En menos de 12 horas, los agentes lograron localizar la motocicleta involucrada y a su conductora.

     

    El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en Viamonte y Cortada de la Virgen, donde se secuestró una Motomel enduro negra utilizada en el siniestro. La autora del hecho fue identificada como una adolescente de 14 años, quien se encontraba en el domicilio junto a sus padres.

     

    Acciones judiciales y demanda civil

     

    Desde la fuerza se confirmó que se iniciarán acciones civiles contra los progenitores de la menor y el titular registral del rodado, por las lesiones sufridas por la funcionaria en cumplimiento de su deber, publicó Será Noticia.

     

    La agente Brasesco continúa en tratamiento médico y con parte laboral activo, debido a la gravedad de la fractura. En tanto, la Justicia de Menores de Victoria analiza las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad penal indirecta de los adultos responsables.

     

    El hecho generó preocupación dentro de la fuerza policial por el creciente número de incidentes viales en operativos de control, donde la falta de respeto a la autoridad y la circulación imprudente se repiten con alarmante frecuencia. (Con información de Será Noticia)

