Demandarán a los padres de adolescente de 14 años que atropelló a una agente policial

Según se precisó, la agente Celia Brasesco se encontraba realizando tareas de prevención y control vehicular cuando fue colisionada de frente por una motociclista que se dio a la fuga tras el impacto. La funcionaria fue trasladada de inmediato al Policlínico local, donde se constató que presentaba una fractura en el brazo derecho, lesión que motivó la intervención de la Fiscalía en turno.

Investigación y allanamiento

Tras el violento episodio, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria desplegó un operativo para identificar a la responsable. En menos de 12 horas, los agentes lograron localizar la motocicleta involucrada y a su conductora.

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en Viamonte y Cortada de la Virgen, donde se secuestró una Motomel enduro negra utilizada en el siniestro. La autora del hecho fue identificada como una adolescente de 14 años, quien se encontraba en el domicilio junto a sus padres.

Acciones judiciales y demanda civil

Desde la fuerza se confirmó que se iniciarán acciones civiles contra los progenitores de la menor y el titular registral del rodado, por las lesiones sufridas por la funcionaria en cumplimiento de su deber, publicó Será Noticia.

La agente Brasesco continúa en tratamiento médico y con parte laboral activo, debido a la gravedad de la fractura. En tanto, la Justicia de Menores de Victoria analiza las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad penal indirecta de los adultos responsables.

El hecho generó preocupación dentro de la fuerza policial por el creciente número de incidentes viales en operativos de control, donde la falta de respeto a la autoridad y la circulación imprudente se repiten con alarmante frecuencia. (Con información de Será Noticia)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com