Descuentos ANSES para jubilados en supermercados: cuánto reintegran en marzo de 2026

Este programa busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores mediante descuentos y reintegros que varían según la cadena de supermercados y el tipo de productos adquiridos. Para acceder a estos descuentos, los beneficiarios solo necesitan pagar con la tarjeta de débito vinculada a su jubilación o pensión.

Según el Ministerio de Capital Humano, las promociones no tienen restricciones basadas en el monto de la jubilación o pensión. Los descuentos o reintegros se aplican automáticamente al realizar el pago en los comercios adheridos. La gran mayoría de los supermercados más conocidos a nivel nacional participan de esta iniciativa, lo que facilita su acceso en diferentes puntos del país. A continuación, se detallan las promociones disponibles en algunas de las cadenas más destacadas para el mes de marzo de 2026.

Descuentos y reintegros en supermercados

El programa abarca a diversas cadenas de supermercados, ofreciendo descuentos en todos los productos de la tienda, así como en categorías específicas como perfumería, limpieza y carnes. Entre las cadenas participantes destacan Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, además de un 20% en productos de perfumería y limpieza, sin tope de monto. Por su parte, Coto, La Anónima y Super CAS/FASA brindan un 10% en todos los rubros sin límite de reintegro.

Por otro lado, Carrefour ofrece un 10% en todos los rubros, pero con un límite de reintegro de $35.000 por transacción, mientras que Día tiene un reintegro del 10% en todos los rubros con un tope de $2.000 por transacción. Para quienes compran en Chango Más, el descuento es del 10% en todos los productos, pero con un límite de $1.000 por transacción y un tope mensual de $15.000. Finalmente, Toledo ofrece un 20% de descuento en todos los rubros, sin ningún tope en el monto.

Beneficios adicionales según bancos

Además de las promociones directas de los supermercados, varios bancos también ofrecen beneficios exclusivos para sus clientes. El Banco Nación, por ejemplo, otorga un 5% de reintegro adicional a aquellos que utilicen BNA+ MODO, con un límite mensual de $20.000 en supermercados participantes como Carrefour, Coto, Chango Más y Jumbo, informó el organismo.

El Banco Galicia ofrece hasta un 25% de descuento en compras realizadas en supermercados, con un tope mensual de $20.000, mientras que el Banco Supervielle tiene promociones especiales como un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco y Vea, con un límite de $25.000 en compras con tarjeta de débito.

Por su parte, Banco Provincia de Buenos Aires permite acceder a un 5% de descuento en compras realizadas a través de Cuenta DNI con un límite semanal de $5.000. Estos beneficios son acumulables con las promociones de los supermercados, lo que puede generar un ahorro significativo para los jubilados. Fuente: El Once

