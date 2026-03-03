Paritaria docente: el Gobierno mejoró la oferta salarial, los gremios la rechazaron y anunciaron paro

El titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó a Elonce que la oferta buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo de enero y febrero, garantizar un salario mínimo de bolsillo de $750.000 y abrir nuevas instancias de revisión en un plazo no mayor a 90 días.

El funcionario sostuvo que la Provincia presentó una propuesta “mejorada” respecto de la anterior y que contempló varios de los planteos gremiales. Entre los puntos centrales, detalló un incremento en los ítems FOPID y conectividad —que actualmente forman parte del salario— y una suma destinada a cargos y a docentes con más de 15 horas cátedra y más de 11 horas en nivel superior.

Asimismo, Cuenca remarcó a Elonce que el Gobierno se comprometió a garantizar que “ningún docente de ningún cargo inicial cobre menos de $750.000 de bolsillo”, además de incrementar en un 50% la ayuda escolar y cubrir el 100% del boleto de transporte urbano en las localidades donde el servicio esté disponible.

Propuesta salarial y compensación inflacionaria

El titular del CGE explicó que la oferta buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación de diciembre y enero, cuyo impacto se reflejó en los haberes de los primeros meses del año. Según indicó a Elonce, la intención fue “tratar de compensar de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo que se había dado en enero y febrero”.

En ese sentido, señaló que el aumento en FOPID y conectividad se incorporó como mecanismo para recomponer ingresos sin comprometer recursos que hoy, la Provincia no puede afrontar en términos de incrementos remunerativos directos. Recordó además que esos conceptos habían sido financiados por Nación y que, tras su eliminación, el Ejecutivo provincial asumió el costo en 2024.

Carlos Cuenca.

“El Gobernador hizo un esfuerzo muy grande en 2024, para poder hacer frente a esta suma que dejó de pagar la Nación”, afirmó Cuenca a Elonce, al tiempo que subrayó que la situación económica actual impone límites presupuestarios.

El funcionario agregó que la propuesta incluyó el compromiso de reabrir la discusión salarial en un plazo no mayor a 90 días, con la promesa de presentar una oferta remunerativa que dé respuesta a eventuales nuevas pérdidas del poder adquisitivo en ese período.

Beneficios adicionales y mesa de viviendas

Además de los aspectos salariales, la propuesta incluyó la conformación de una mesa específica para abordar el acceso a viviendas para docentes. Cuenca señaló a Elonce que se planteó priorizar al sector en los créditos del IAPV, con un tope del 20% de descuento sobre el salario. “Son créditos muy beneficiosos y la prioridad serían los docentes”, sostuvo el funcionario, en referencia al planteo realizado por el Gobernador durante la negociación.

También se propuso aumentar en un 50% la ayuda escolar anual y garantizar la cobertura total del boleto de transporte urbano en las localidades donde exista ese servicio. Según indicó, estos puntos formaron parte de un paquete integral que intentó atender tanto la cuestión salarial como otros aspectos vinculados al bienestar del sector.

Cuenca aseguró que la Provincia “acató mucho de los pedidos” realizados por los gremios dentro del marco de responsabilidad fiscal que, según explicó, debe sostener el Ejecutivo ante el contexto económico actual.

Rechazo gremial y anuncio de paro

Pese a la oferta presentada, los gremios docentes rechazaron la propuesta y confirmaron la realización de un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. De acuerdo con lo asentado en el acta paritaria, algunos sindicatos ya contaban con la medida preaprobada por sus congresos antes de la audiencia.

Los representantes de los gremios docentes.

“Nos llama la atención que la primera propuesta que trajimos fue rechazada de inmediato y se declararon en beligerancia”, expresó Cuenca a Elonce. Añadió que, en esta segunda instancia, también se produjo el rechazo y que los gremios notificaron que tenían aprobado o preaprobado el paro.

El funcionario indicó que en el acta quedó asentado que AMET y AGMER habían definido previamente la medida de fuerza, al igual que UDA. En consecuencia, consideró que la decisión de realizar el paro ya estaba tomada antes de la audiencia de este lunes.

Según explicó, con esta instancia se dio por finalizada la negociación dentro del marco paritario formal, ya que los gremios dejaron asentado que la discusión salarial quedó cerrada tras el rechazo.

Posible conciliación obligatoria

Ante el escenario de conflicto, el Gobierno analiza los pasos a seguir. Cuenca no descartó la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria en el ámbito judicial, aunque aclaró que la decisión aún no estaba definida al cierre de la jornada.

“Queda la posibilidad de una conciliación obligatoria en sede judicial. Es un análisis que tengamos que hacer hoy”, manifestó al dialogar con Elonce.

El titular del CGE sostuvo que “la Provincia actuó con responsabilidad y dentro de sus posibilidades financieras”. Reconoció que el contexto económico es complejo y que el Ejecutivo hubiese preferido presentar una oferta remunerativa más amplia, pero afirmó que los recursos actuales no lo permiten.

La paritaria docente en Entre Ríos volvió así a tensar la relación entre el Gobierno y los gremios en el inicio del ciclo lectivo. Mientras el Ejecutivo evaluaba medidas administrativas o judiciales, los sindicatos ratificaron el paro de 24 horas, lo que impactará en el normal dictado de clases en escuelas públicas y privadas de la provincia. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com