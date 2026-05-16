Desvalijaron la vivienda de Juan Martín del Potro y robaron sus trofeos

Robo millonario en la casa de Tandil

Delincuentes ingresaron a la casa del extenista en Tandil y se llevaron dinero, joyas, medallas, camisetas y objetos históricos vinculados a su carrera deportiva.

La vivienda del extenista Juan Martín del Potro fue desvalijada durante un robo ocurrido este viernes por la noche en Tandil. Los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la propiedad y se llevaron dinero, joyas, trofeos, medallas y distintos recuerdos deportivos del ex jugador.

Según trascendió, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de Don Bosco. Los ladrones ingresaron tras romper uno de los ventanales y recorrieron las distintas habitaciones en busca de objetos de valor

La situación fue descubierta por Patricia Lucas, madre del ex deportista, quien al regresar al domicilio encontró la vivienda revuelta y con importantes daños ocasionados durante el robo. Inmediatamente dio aviso a la Policía.

Se llevaron recuerdos históricos del extenista

De acuerdo con medios locales, entre los elementos sustraídos había raquetas, trofeos y medallas que forman parte de la trayectoria deportiva de Del Potro. También robaron camisetas, relojes y joyas personales.

Además, trascendió que los delincuentes se llevaron una alianza perteneciente al padre del extenista, uno de los objetos de mayor valor sentimental para la familia.

Las primeras hipótesis de la investigación indicaron que los autores del robo habrían actuado con información previa sobre la vivienda y los objetos guardados en el lugar, debido al tiempo que permanecieron dentro de la propiedad y a la precisión con la que buscaron determinados elementos.

Sin detenidos hasta el momento

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron peritajes en la casa y desplegaron un operativo para intentar identificar a los responsables del hecho y recuperar los objetos robados. Hasta el momento no se reportaron detenciones.

El caso generó conmoción en Tandil debido al valor deportivo y simbólico de muchos de los elementos sustraídos, vinculados a la carrera internacional del ex número 3 del ranking mundial.

Alejado de la competencia profesional por las reiteradas lesiones que marcaron sus últimos años en el circuito, Del Potro continúa ligado al tenis en distintas actividades institucionales y actualmente se desempeña como embajador de Roland Garros Junior. Fuente: El Once

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