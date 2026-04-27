Detectaron casos de un “rarísimo” grupo sanguíneo en Argentina y alertan sobre su importancia médica

De acuerdo a un informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil, y en algunos casos en uno entre millones. Su identificación resulta esencial, ya que una transfusión incompatible puede desencadenar reacciones inmunológicas graves, poniendo en riesgo la vida del paciente.

El grupo Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich en los glóbulos rojos, lo que obliga a que quienes lo poseen solo puedan recibir sangre de donantes compatibles con esta condición. En este sentido, los registros de donantes poco frecuentes y los centros especializados cumplen un rol fundamental en la seguridad transfusional.

Un hallazgo clave para la salud pública

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas logró identificar más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país. Este descubrimiento fue posible gracias a estudios clínicos y serológicos de alta complejidad, que permitieron avanzar en la detección de este tipo sanguíneo inusual.

Entre los seis casos confirmados de Gerbich negativo, se encuentran tres pacientes embarazadas. Su detección temprana es crucial para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, un trastorno sanguíneo donde anticuerpos maternos (IgG) atraviesan la placenta y destruyen los glóbulos rojos del feto.

Además, el informe detalla la identificación de dos hermanas mediante estudios familiares y un donante voluntario, considerado un hallazgo estratégico para fortalecer el sistema de donación de sangre en Argentina.

Cooperación internacional y desarrollo científico

La validación de los casos fue posible gracias al trabajo conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió confirmar los resultados bajo estándares genéticos internacionales. Esta colaboración no solo aporta respaldo científico, sino que también impulsa el desarrollo local.

A partir de este avance, el Hospital Posadas trabaja en la implementación de tecnología molecular propia que permita detectar el Gerbich negativo en el país de forma autónoma. El objetivo es acelerar los diagnósticos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Fuente: El Once

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