El dólar arrancó la semana con una suba de 20 pesos y cerró el lunes a $1.440

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial acumula una suba de $50 en los últimos días, tras haber cerrado la semana anterior con un incremento de $30. De esta manera, el valor actual se posiciona por encima del cierre de marzo, consolidando un escenario de recuperación en la cotización.

En el segmento mayorista, el dólar también evidenció avances, ubicándose en $1.382,2 para la compra y $1.432,1 para la venta. Sin embargo, aún se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, que actualmente se ubica en $1.698,36.

Brecha cambiaria acotada y comportamiento del mercado

Uno de los datos más llamativos del mercado es la dinámica del dólar blue, que subió $10 y se ubicó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. A pesar del aumento, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene prácticamente nula, con una diferencia de -1,04%.

Foto: Archivo Elonce.

Esta situación resulta poco habitual, ya que implica que el dólar informal cotiza por debajo del oficial. El fenómeno refleja un momento de relativa calma en el mercado cambiario, sostenido por diversos factores tanto internos como externos.

En paralelo, las cotizaciones financieras muestran niveles algo superiores. El dólar MEP se ubica en torno a los $1.459, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.514, consolidando un abanico de precios que, si bien presenta dispersión, no evidencia tensiones extremas.

Bandas cambiarias y estrategia oficial

El actual esquema de bandas cambiarias continúa siendo una de las herramientas centrales de la política económica. Desde comienzos de 2026, los límites dentro de los cuales puede fluctuar el dólar oficial se ajustan en función de la inflación.

Durante abril, estos topes se actualizaron tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de febrero, que fue del 2,9%. Este mecanismo reemplazó el ajuste mensual fijo del 1% que regía anteriormente, otorgando mayor flexibilidad al sistema.

Foto: Archivo Elonce.

A pesar del reciente salto del dólar hoy, el comportamiento acumulado del tipo de cambio sigue mostrando una relativa contención. En lo que va del mes, el mayorista registra una suba marginal, mientras que en el balance anual incluso presenta una caída, publicó Iprofesional.

Compras del BCRA y factores de estabilidad

El Banco Central mantiene una política activa de compra de divisas, con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales. Solo el último viernes adquirió u$s80 millones en el mercado oficial, acumulando un total de u$s6990 millones en 62 jornadas consecutivas.

Gracias a esta estrategia, las reservas alcanzaron los u$s45.843 millones, evidenciando una mejora sostenida en la capacidad de respuesta ante compromisos financieros. Este proceso se desarrolla sin generar presiones significativas sobre la cotización. Fuente: El Once

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