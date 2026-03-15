Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de robo bajo la modalidad “viuda negra”

La noticia sacudió al mundo del espectáculo: detuvieron a Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano 2024, acusada de integrar un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

La información se conoció en las últimas horas y generó gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Según trascendió, detuvieron a Luciana Martínez, quien había alcanzado notoriedad pública tras su participación en el reality show Gran Hermano, emitido por Telefe.

De acuerdo con lo informado por la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales, la ex participante fue imputada por su presunta participación en un robo ocurrido en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho habría sucedido en el Smart Hotel y la víctima sería un turista estadounidense.

Según los primeros datos del caso, la modalidad utilizada habría sido la denominada “viuda negra”, una práctica delictiva en la que los acusados entablan contacto con una persona, generalmente en un contexto social, para luego sustraerle pertenencias.

El hecho denunciado por un turista extranjero

De acuerdo con la información difundida, el episodio habría ocurrido durante la noche del jueves. La víctima denunció que, tras compartir un encuentro con varias personas, le fueron sustraídos distintos objetos personales.

Entre los elementos denunciados como robados figuran su pasaporte, un reloj digital y otras pertenencias personales. En el hecho también habría participado otro hombre que, según indicaron las fuentes citadas por la periodista, quedó igualmente imputado en la causa.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la mecánica del presunto robo y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Por el momento, la causa continúa en etapa de análisis judicial.

De participante de reality a figura mediática

Luciana Martínez alcanzó popularidad tras su participación en Gran Hermano 2024, donde integró un grupo recordado por los seguidores del programa junto a Tato Algorta y Luz Tito. Su paso por el reality le permitió ganar notoriedad pública y sumar miles de seguidores en redes sociales, indicó A24.

Durante su estadía en la casa, la ex participante compartió aspectos personales de su vida y habló abiertamente sobre su identidad como mujer trans, lo que generó repercusión y también numerosos mensajes de apoyo por parte de la audiencia.

Oriunda de la provincia de Santa Cruz, Luciana contó en su presentación dentro del programa que durante años había construido su identidad personal de manera privada antes de compartirla públicamente. Fuente: El Once

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