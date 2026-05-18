Nogoyá

Todo comenzó en 1812, para distinguirse del ejército invasor realista, Manuel Belgrano instauró el uso de la escarapela para todas las tropas del ejército revolucionario. En la actual ciudad de Rosario, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano le solicitó al Primer Triunvirato con los colores blanco y azul celeste.

El objetivo era tanto uniformar a todas las tropas de las Provincias Unidades del Río de La Plata como distinguirlas del ejército enemigo.

Su origen tiene vital importancia en la historia argentina porque fue el primero de los símbolos patrios en nacer y marcó el camino: tras su aprobación, Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores.

En 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó al 18 de mayo como Día de la Escarapela.

La escarapela es un símbolo patrio creado con los mismos colores de la bandera nacional a la que representa y que sirve como insignia distintiva para denotar un sentimiento de unidad ante determinados festejos y sentimientos patrios.

Hoy, luzcamos con orgullo uno de nuestros emblemas patrios más representativos.