Se realizó una Nueva Fecha de La Liga del Centro de Entre Ríos en Nogoyá

Ciudad
La actividad que se desarrolló en el polideportivo municipal “Cabo 1º Julio César Monzón” con la participación de equipos de Nogoyá y la zona, para completar la segunda fecha de la Liga de Básquet Centro de la provincia.
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