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    Se realizó una Nueva Fecha de La Liga del Centro de Entre Ríos en Nogoyá

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    La actividad que se desarrolló en el polideportivo municipal “Cabo 1º Julio César Monzón” con la participación de equipos de Nogoyá y la zona, para completar la segunda fecha de la Liga de Básquet Centro de la provincia.
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