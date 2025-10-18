Día de la Madre: prevén un fin de semana con buenas condiciones para celebrar al aire libre

El retorno de la estabilidad estará acompañado por un cambio en la circulación del viento. De hecho, el cielo se encuentra despejado este sábado en Paraná; para la jornada se prevé una mínima estimada en 13ºC y una máxima de 27 con vientos del sudeste rotando al este.

En las provincias del norte, el Litoral y gran parte de la región central se mantendrá con brisas suaves y condiciones propicias para disfrutar al aire libre. Para este domingo en la capital entrerriana se anuncia cielo algo a mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25ºC con vientos este.

Con este escenario, el Día de la Madre se perfila con condiciones ideales en casi todo el territorio nacional, con temperaturas agradables y predominio de sol. El único factor a tener en cuenta será el viento norte, especialmente en la franja central del país, donde las ráfagas podrían ser intensas durante la jornada.

Esta circulación del norte, además, será la responsable de un notable incremento térmico, con valores que volverán a ubicarse por encima de los promedios de octubre tras varios días de descenso.

Para el comienzo de semana, el SMN prevé cielo algo nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 13 y 29ºC con vientos predominantes del norte. Las temperaturas irán en aumento y para el martes se pronostica una mínima de 14ºC y una máxima que trepará a los 31ºC con vientos se mantendrán del norte y se pronostican ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia la tarde noche. Fuente: El Once

