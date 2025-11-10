Nogoyá
Hoy celebramos nuestra identidad y nuestras raíces, pero también reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para fortalecer y promover nuestras tradiciones, nuestra cultura local y el sentido de pertenencia que nos une como comunidad.
Desde el Municipio de Nogoyá a través de la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación, impulsamos políticas culturales que defienden la historia, la producción local; la música; la danza; el encuentro y la transmisión de valores a las nuevas generaciones.
Reconocer nuestra tradición es también proyectar futuro: una comunidad que valora lo propio, que crea, que crece y que se desarrolla desde su identidad.
Feliz Día de la Tradición Argentina.
