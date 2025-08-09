Día del Niño 2025: los descuentos, cuotas y promociones especiales de cada banco

Descuentos de cada banco por el Día del Niño

A continuación, uno por uno, cuáles son los descuentos de cada banco por el Día del Niño.

BBVA: todos los jueves de agosto 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas (tope $20.000 por mes), pagando con MODO. Del 9 al 16 de agosto, este beneficio se acumula en comercios como City Kids, Educando y Somos Los Juguetes. Además, el 7 de agosto: 30% de reintegro más 6 cuotas sin interés en tiendas deportivas (topes hasta $60.000). Y el 12 y 13 de agosto, 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en marcas como Dexter, Stock Center y Moov. En tecnología, del 11 al 17 de agosto, hay 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Frávega, Sony, Musimundo, Samsung, Xiaomi, entre otros.

Banco Ciudad: Reintegros de hasta 30 % y 12 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías y librerías (tope por transacción: $50.000), solo pagando con tarjetas de la entidad mediante QR a través de Buepp, App Ciudad y MODO. El 13 y 14 de agosto, 30 % de reintegro y 12 cuotas sin interés en marcas como Atomik y Marcel. En conocidas librerías y jugueterías, hasta 6 cuotas sin interés con el mismo porcentaje de devolución.

Banco Columbia: del 2 al 17 de agosto, 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes y rodados en Coto; 30 % de ahorro (tope $10.000) en jugueterías adheridas del 4 al 11. Del 11 al 17 se suman las 6 cuotas sin interés. El 16 y 17, 30% en restaurantes y fast-food (tope $15.000).

Banco Comafi: hasta el 13 de agosto, comprá con MODO en El Mundo del Juguete y participá por un minuto libre para elegir regalos; además, hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés. Del 14 al 16, 20% de ahorro (tope $25.000) y 3 cuotas sin interés; clientes Comadi Único acceden a 30% (tope $30.000) y hasta 6 cuotas sin interés en marcas como Cúspide, Cebra, Nike, 47 Street, entre otras.

Banco Galicia: del 14 al 16 de agosto, 20% de descuento para clientes Galicia y 25% para Éminent (sin tope) y 6 cuotas sin interés en jugueterías y librerías. En indumentaria infantil y deportiva el descuento será del 25% (tope $30.000) para clientes Galcia y 30% para Éminent (tope $60.000).

ICBC: el 8 y 9 de agosto, hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés usando MODO. El 14 al 16 de agosto, 30% de ahorro, 6 cuotas sin interés más un 10% adicional abonando con MODO.

Banco Macro: del 7 al 9 de agosto, descuento del 20% (cartera general), 25% (Platinum), 30% (Selecta), sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria infantil, accesorios, jugueterías, librerías y shoppings. También ofrece hasta 18 cuotas sin interés y un 10% adicional si se paga con MODO en electro y tecnología (tope $30.000) del 5 al 11 de agosto. El domingo 17 de agosto, 30% de ahorro en gastronomía y cines con tope de $20.000 por rubro y cliente (pagando con MODO, Apple Pay, Google Pay o MODO NFC).

Banco Nación: del 8 al 17 de agosto, ofrece descuentos acumulables hasta el 40%, sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés en jugueterías e indumentaria infantil. Todo aplica usando tarjetas del banco y la app MODO BNA+

Santander: del 14 al 16 de agosto, 25% de ahorro, hasta 9 cuotas sin interés, sin tope, en juguetes, indumentaria y deportes desde App Santander o MODO con Visa. Miércoles de agosto un 10% adicional acumulable, sin tope. Además, 18 cuotas sin interés en PlayStation 5 del 4 al 17 de agosto, y en tecnología/electro en más de 30 marcas del 11 al 17.

(Con información de Minuto Uno)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com