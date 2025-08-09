Nogoyá Times

    Pronostican tiempo agradable y ascenso térmico en la región: los detalles

    Meteorologia

    Se prevé un de semana con tiempo estable y ascenso de temperaturas en gran parte del país. En Entre Ríos, las máximas para hoy rondarán los 16 °C y anticipan que la temperatura vaya superando.
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con tiempo estable y temperaturas en paulatino ascenso en gran parte del país. La presencia sostenida del sol, el cielo mayormente despejado y el viento del sector norte favorecerán el ingreso de aire más cálido, especialmente en la región central y norte.

     

    Durante el sábado y domingo, las lluvias quedarán al margen, aunque se prevé nubosidad variable en sectores de Cuyo y el área pampeana. En el resto del centro y norte, predominarán las condiciones de cielo despejado o con escasa nubosidad.

     

    En Entre Ríos, para este sábado se pronostica cielo mayormente despejado y temperaturas que no superarían los 16 °C. El domingo, las marcas térmicas se acercarán a los 20 °C, marcando el inicio de un ascenso que continuará durante los primeros días de la semana próxima, cuando se superarán esos valores.

     

    Pronóstico extendido para Paraná y alrededores

    ·

    Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 18 °C. Nubosidad variable y vientos del noreste.

    ·

    Lunes: mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Nubosidad variable y vientos del norte.

    ·

    Martes: el día más cálido de la semana. Con máxima de 21 °C, cielo algo nublado y vientos del norte.

    ·

    Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 18 °C.

    ·

    Jueves: mínima de 2 °C y máxima de 14 °C. Fuente: El Once

