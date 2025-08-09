Pronostican tiempo agradable y ascenso térmico en la región: los detalles

Durante el sábado y domingo, las lluvias quedarán al margen, aunque se prevé nubosidad variable en sectores de Cuyo y el área pampeana. En el resto del centro y norte, predominarán las condiciones de cielo despejado o con escasa nubosidad.

En Entre Ríos, para este sábado se pronostica cielo mayormente despejado y temperaturas que no superarían los 16 °C. El domingo, las marcas térmicas se acercarán a los 20 °C, marcando el inicio de un ascenso que continuará durante los primeros días de la semana próxima, cuando se superarán esos valores.

Pronóstico extendido para Paraná y alrededores

·

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 18 °C. Nubosidad variable y vientos del noreste.

·

Lunes: mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Nubosidad variable y vientos del norte.

·

Martes: el día más cálido de la semana. Con máxima de 21 °C, cielo algo nublado y vientos del norte.

·

Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 18 °C.

·

Jueves: mínima de 2 °C y máxima de 14 °C. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com