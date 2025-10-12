Dieta DASH o mediterránea: cuál es más efectiva para controlar la presión arterial

Expertos revelan qué plan ofrece mejores resultados para prevenir enfermedades cardíacas y explican por qué incorporarlos a la rutina diaria puede aportar múltiples beneficios para la salud

La alimentación puede marcar la diferencia entre mantener la presión arterial bajo control o acercarse peligrosamente a la hipertensión. En un escenario donde las enfermedades cardíacas continúan siendo la principal causa de muerte, los expertos señalan que el tipo de dieta adoptado tiene el poder de transformar la salud cardiovascular.

La dieta DASH se destaca como la opción más eficaz para disminuir la presión arterial, superando a la mediterránea en este ámbito, según especialistas de Verywell Health y avalado por expertos de Cleveland Clinic. La elección impacta de manera directa sobre la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades cardíacas.

De acuerdo con los expertos de Verywell Health, la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) consigue reducir la presión arterial sistólica (PAS), el valor superior en la medición, entre cinco y ocho mmHg en personas hipertensas. En individuos sin esta condición, la reducción oscila entre tres y siete mmHg.

Esta disminución resulta relevante porque una bajada de diez mmHg en la PAS se asocia con una caída del 20% en la incidencia de eventos cardiovasculares. Los especialistas afirman: “La dieta DASH tiende a superar a la dieta mediterránea en la reducción de la presión arterial” y añaden que “múltiples estudios y revisiones respaldan consistentemente la eficacia de la DASH para reducir la presión arterial”.

La dieta mediterránea muestra efectos menos consistentes sobre la presión arterial sistólica, pero ayuda a reducir la diastólica (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la dieta mediterránea presenta resultados menos claros: puede contribuir a disminuir la presión arterial diastólica (PAD), pero su efecto sobre la PAS varía y no siempre es consistente.