El vicepresidente de EE.UU dice que el Papa León XIV “debería tener más cuidado cuando habla de teología”

“¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis?”, dijo Vance tras referirse al comentario del Papa. “Ciertamente creo que la respuesta es sí”, remarcó.

Fuerte embestida

El presidente Donald Trump ha parecido resentido por la condena de León a la guerra, una crítica que ha resaltado el desafío que enfrenta la administración ante la coalición de votantes conservadores y religiosos que ayudaron a elegir a Trump en 2024, publicó Clarín.

El presidente arremetió contra el Papa el domingo en una publicación en redes sociales que calificaba al primer pontífice nacido en Estados Unidos como “débil ante el crimen” y “terrible para la política exterior”.

León se ha mantenido firme en su postura antibélica, diciendo a los reporteros el lunes que “no tenía miedo de la administración Trump”. Sin mencionar a Irán ni al presidente de Estados Unidos, el Papa publicó el martes en redes sociales que “el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, la injusticia y las mentiras”.

Este cruce de declaraciones ha presentado un dilema particular para Vance, un converso al catolicismo que está por publicar un libro sobre su camino hacia la fe y que durante mucho tiempo ha cortejado a la base religiosa republicana.

Un dilema para JD Vance

Al ser consultado sobre el debate entre Trump y el Papa en un evento en Athens, Georgia, organizado por el grupo conservador Turning Point USA, Vance amonestó a León, diciendo que si iba a “opinar sobre asuntos de teología”, sus comentarios debían estar “anclados en la verdad”.

“De la misma manera que es importante que el vicepresidente de los Estados Unidos sea cuidadoso cuando hablo de asuntos de política pública, creo que es muy, muy importante que el Papa sea cuidadoso cuando habla de asuntos de teología”, dijo Vance.

Sin embargo, el vicepresidente también se hizo eco del enfoque diplomático que adoptó el lunes en Fox News al restar importancia al desacuerdo político. “Tengo mucho respeto por el Papa. Me cae bien. Lo admiro. He llegado a conocerlo un poco”, dijo Vance.

“No me molesta cuando habla sobre temas de actualidad, francamente, incluso cuando no estoy de acuerdo con cómo está aplicando un principio particular”, mencionó.

Momentos después, alguien en la multitud interrumpió gritando: “¡Jesucristo no apoya el genocidio!”. Fue una aparente referencia a la guerra de Israel en la Franja de Gaza. “Estoy de acuerdo”, respondió Vance. “Jesucristo ciertamente no apoya el genocidio, sea quien sea que haya gritado eso desde la oscuridad”. Fuente: El Once

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