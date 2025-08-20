Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

La norma prevé actualizar aranceles de prestaciones por inflación y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo. Aunque había sido sancionada con amplio consenso, la Casa Rosada la vetó por considerar que implicaba un costo fiscal elevado.

La estrategia oficialista y la maniobra opositora

Horas antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó marcar agenda al anunciar que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Según explicó, el objetivo era priorizar la atención médica, terapéutica y de apoyo.

Sin embargo, el gesto no alcanzó para frenar la decisión de los bloques opositores, que lograron los votos necesarios para insistir con la ley. El presidente de la Cámara, Martín Menem, había recordado que se requerían dos tercios tanto para habilitar el debate como para rechazar el veto.

Alianzas, fracturas y votos clave

La votación expuso tensiones en el oficialismo y entre sus aliados. Dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, votaron en contra del veto, al igual que un grupo de legisladores del PRO vinculados al sector de Horacio Rodríguez Larreta: Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero.

El bloque Innovación Federal, que responde a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, también aportó votos decisivos. En tanto, el PRO sorprendió con cinco apoyos en total, entre ellos el de Karina Bachey. Lo mismo ocurrió con los dos diputados de Futuro y Libertad, Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, exintegrantes de la bancada amarilla.

Quiénes acompañaron y quiénes se diferenciaron

Los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda acompañaron en bloque la insistencia en la ley. También se sumaron los tres tucumanos del espacio Independencia, referenciados en el gobernador Osvaldo Jaldo, así como legisladores de San Juan y Santa Cruz alineados a sus mandatarios provinciales.

La UCR votó mayoritariamente a favor, con excepción de Lisandro Nieri y Pamela Verasay, cercanos al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y del chaqueño Gerardo Cipolini, en línea con el acuerdo provincial entre el radicalismo y La Libertad Avanza.

Lo que viene en el Senado

El rechazo en Diputados constituye un golpe político para Milei y un triunfo de la oposición, pero la definición final quedará en manos del Senado, que deberá tratar ahora la insistencia en la ley. La atención estará puesta en las posiciones de los bloques provinciales y en los movimientos de los aliados circunstanciales del oficialismo. (Con información de Infobae)

