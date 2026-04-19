Domingo con temperatura primaveral y comienzo de semana con alerta por lluvias: detalle del pronóstico

Sin embargo, con el correr de las horas, se incrementa la posibilidad de lluvias pueden darse algunos chaparrones aislados hacia la noche, que marcarán el inicio de las precipitaciones más importantes que se pronostican para el lunes, día para el que rige una alerta amarilla por tormentas para la zona centro y norte de Entre Ríos.

Alerta por tormentas

Una alerta amarilla en Entre Ríos fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la llegada de un sistema de tormentas que afectará a diez departamentos de la provincia desde la madrugada del lunes.

El aviso incluye fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas bajo alerta son Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, lo que abarca gran parte del territorio entrerriano. Según el organismo oficial, se esperan acumulados de lluvia entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de forma puntual en algunos sectores.

El fenómeno se enmarca en el avance de un sistema frontal que, tras afectar el centro del país, se desplazará hacia el noreste durante el fin de semana. Este movimiento favorece la formación de tormentas aisladas que se intensificarán especialmente durante el lunes, momento en el que se prevé el pico de actividad.

Sistema frontal generará inestabilidad

De acuerdo con el meteorólogo Leonardo de Benedictis, “el sistema frontal generará un corredor de inestabilidad que abarcará Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el noreste argentino. En estas regiones, las tormentas podrían presentar acumulados diarios de entre 20 y 60 milímetros, con picos superiores en áreas localizadas”, señaló.

En el caso de Entre Ríos, la alerta amarilla en Entre Ríos implica riesgos asociados principalmente a lluvias intensas en cortos períodos, lo que puede generar anegamientos urbanos, reducción de la visibilidad en rutas y complicaciones en zonas rurales con suelos ya saturados.

La presencia de actividad eléctrica frecuente también aumenta el riesgo de descargas atmosféricas, mientras que las ráfagas de hasta 70 km/h.

Descenso de temperaturas

“Tras el paso del sistema frontal, se espera un cambio notable en las condiciones térmicas de la región. El aire cálido y húmedo que domina el inicio del evento dará paso a una masa de aire más frío que provocará un descenso progresivo de las temperaturas”, señaló el especialista.

En la región pampeana, las máximas pasarán de valores cercanos a los 30 ºC a registros de entre 20 ºC y 24 ºC, marcando un cambio brusco en pocas horas. Este descenso se consolidará hacia mediados de la semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com