River enfrenta a Boca por el Superclásico: probables formaciones, horarios y TV

El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Cómo está River

Por el lado del dueño de casa, se trata, para el Chacho, de su primer Superclásico como entrenador “millonario”. Para la ocasión, sabe que no podrá contar con Fausto Vera, quien venía siendo titular y pieza clave; y Juanfer Quintero, que, si bien no estaba ingresando desde el arranque en los partidos importantes, sí sumaba minutos desde el banco de suplentes.

El resto parece estar bastante claro para el DT que llega invicto desde que asumió, con cinco victorias al hilo en el certamen local, más un empate y un triunfo en la Copa Sudamericana.

Qué pasa en Boca

Por el lado del visitante, la gran baja que tiene el “Sifón” para el mítico encuentro está en el arco: Agustín Marchesín sufrió una dura lesión y entonces el joven Leandro Brey ocupará ese lugar.

El resto del equipo sería el mismo. El entrenador parece haber encontrado la base en los últimos partidos, y hasta llega al Superclásico con un registro de 12 encuentros sin derrotas, en su mejor presente desde que asumió.

Probables formaciones de River vs. Boca por el Superclásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo River vs. Boca

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Datos de River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com