La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 2 de esta Jurisdicción, Dra. María Gabriela TEPSICH, Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “MOREIRA FLORENCIO VIRGILIO S/ SUCESORIO AB INTESTATO”, Expte. N° 8024, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de FLORENCIO VIRGILIO MOREIRA, DNI N° 5.875.174, vecino que fuera de Distrito Montoya Departamento Nogoyá, fallecido en Nogoyá, en fecha 30.01.2026. Publíquese por tres días en un medio periodístico local. Nogoyá, 19 de marzo de 2026.



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