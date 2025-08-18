El 13 y 14 de septiembre se realizará la Colecta Más por Menos

Caritas

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas confirmó que ese fin de semana se hará la 56ª edición de la campaña. “Hoy tu ayuda es esperanza viva”, el lema.

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor José Luis Corral SVD, anunció que el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la 56ª edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que este año llevará por lema “Hoy tu ayuda es esperanza viva”.

“Con este lema, queremos acercarnos y abrazar la realidad que nos interpela con una mirada de fe, animada por una esperanza activa y solidaria, que se manifiesta en gestos concretos de amor, justicia y cuidado hacia los más vulnerables”, explicó en una carta dirigida al resto de los obispos del país.

“‘Hoy tu ayuda es esperanza viva’ no es simplemente un llamado solidario: es una invitación a hacer presente el Evangelio en medio de las heridas y necesidades concretas de nuestro pueblo”, sostuvo.

El obispo de Añatuya afirmó que “en estos tiempos marcados por la incertidumbre, el dolor y las carencias, la esperanza se vuelve un bien escaso, pero profundamente necesario”.

“No hablamos de una esperanza ingenua ni pasiva, sino de esa esperanza cristiana, firme y transformadora, que nace de la fe en un Dios que no nos abandona, que camina con nosotros y que actúa a través del amor concreto de sus hijos”, diferenció.

“La esperanza es viva porque se encarna en gestos, obras y presencias. Es dinámica, porque irradia luz en medio de las sombras y transforma el desánimo en consuelo. Es viva, porque nace del encuentro con Cristo Resucitado, que nos envía como testigos de la vida plena que Dios quiere ofrecer a todos”, subrayó.

No podemos delegar la esperanza

Monseñor Corral consideró que este lema es también un llamado a la responsabilidad compartida, dado que enfatizó: “No podemos delegar la esperanza ni esperar que venga desde afuera”.

“Somos nosotros quienes estamos llamados a ser portadores de una esperanza viva y esta Colecta es expresión concreta de ese compromiso evangélico”, aseguró.

“Sabemos que, en el contexto actual de crisis económica y social, esta Colecta adquiere un valor aún más decisivo. Por eso, una vez más, apelamos con confianza a la generosidad de todos, para sostener a las comunidades más postergadas de nuestra Patria”, alentó.

El obispo agradeció por anticipado a sus hermanos “todo lo que puedan hacer desde sus Iglesias particulares y, en comunión con las regiones más necesitadas, pedimos a Nuestro Señor Jesucristo, fuente inagotable de esperanza, que nos bendiga y fortalezca en este caminar eclesial hacia un futuro más justo, solidario y fraterno”.

Formas de colaborar todo el año

El organismo episcopal recordó que, además de colaborar durante las misas en las parroquias y demás comunidades durante la campaña específica de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año, y detalló los canales para hacerlo:

Depósito o transferencia bancaria: Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2 – Número de CBU: 0720000720000021862922 – Alias: COLECTAMASXMENOS – Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA – CUIT: 30517312904 (envíe luego el comprobante y sus datos al correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar)

Código QR: a través de este sistema, ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando el importe que se desea donar a la colecta Más por Menos.

Con débito mensual automático, con tarjetas de crédito Visa, American Express o Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar.

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para “Más por Menos”). Fuente: El Once

