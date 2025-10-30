El aire cálido del norte impulsa un repunte de temperaturas en Argentina

Según los pronósticos, la región central será una de las más afectadas por este ascenso térmico. Si bien se mantendrá una nubosidad variable, se esperan condiciones más estables y un aumento sostenido de las temperaturas, en contraste con las jornadas frescas de inicios de semana.

Entre Ríos: máximas de 20°C y viento del norte

En Entre Ríos, las temperaturas máximas alcanzarán los 20°C, impulsadas por un viento moderado del norte, que aportará mayor humedad y aire templado. Durante la tarde, el incremento térmico será progresivo, con mejoras en las condiciones generales del tiempo.

El comportamiento atmosférico será similar en la región núcleo, donde el ambiente tenderá a templarse de manera sostenida, sin pronóstico de lluvias significativas en el corto plazo.

Córdoba y el norte, con ambiente más cálido

En Córdoba, las máximas podrían superar los 23°C, llegando hasta los 26°C o 27°C en algunos sectores del interior provincial. El viento norte y noreste mantendrá una sensación térmica elevada, acompañada por una leve humedad ambiental.

Por su parte, en el norte argentino, el cambio será más notorio. Las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Misiones y Corrientes registrarán máximas entre 24°C y 28°C, con predominio del sol y condiciones típicas de la estación primaveral. Fuente: El Once

