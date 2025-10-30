Quini 6 de más de $10.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

Ganadores y pozo principal

En el sorteo Tradicional, los números sorteados fueron 37-35-17-39-23-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

Por su parte, en la modalidad La Segunda, los números que salieron fueron 00-32-35-03-39-29, pero no hubo ganadores. El pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a $1.581.574.649.

En tanto, en La Revancha, las bolillas favorecidas fueron 08-39-11-17-37-22, aunque tampoco hubo ganadores, por lo que el monto acumulado para el próximo sorteo trepará a $4.727.518.047.

Próximo sorteo con millonario pozo

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el Quini 6 volverá a sortearse el próximo domingo, con un pozo estimado total de $8.200 millones de pesos, uno de los más altos del año. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com