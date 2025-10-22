El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia este miércoles al presidente Javier Milei. La dimisión se da en medio de una crisis en el Gobierno a días de las elecciones legislativas del domingo que se juegan como una plebiscito para la gestión de Javier Milei.

En la víspera, el jefe de Estado había adelantado que los cambios en el equipo del Gobierno llegarían después del domingo con los resultados electorales en mano, sin embargo, el ahora excanciller hizo caso omiso a esas declaraciones y presentó su renuncia horas antes de los comicios.

Werthein venía golpeado en su gestión, sobre todo tras la fallida reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca en donde el estadounidense condicionó la ayuda a la victoria electoral del 26.

El exfuncionario esperaba un respaldo público del Presidente que no llegó y sintió se “le soltó la mano”. Se desconoce por el momento quién será su reemplazante, indica Ámbito. El excanciller llegó al Palacio San Martín hace poco menos de un año. Juró en el cargo a principios de noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino.

Durante su gestión llevó adelante la política de alineamiento del Gobierno con EEUU e Israel, ordenada desde la Casa Rosada. Tejió buenos vínculos con el Presidente y con la secretaria general, Karina Milei, pero nunca tuvo afinidad con la tropa que responde a Santiago Caputo. Fuente: El Once

