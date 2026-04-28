El Concejo Deliberante Sesionará el Próximo MIércoles

Nogoyá
El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que el miércoles 29 de abril, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo la quinta sesión ordinaria del año con el siguiente Orden del día:
Orden del día Nº 1: Declarar de Interés Municipal la presentación del disco “El Último Lancero – Homenaje a Aldo Muñoz”.
Orden del día Nº 2: Solicitar al D.E.M. la realización de tareas de mantenimiento integral en las calles Enrique García Páez y Concepción del Uruguay.
Orden del día Nº 3: Solicitar al D.E.M. la realización de trabajos de mejora en calle Gobernador León Sola.
Orden del día Nº 4: Recomendar al D.E.M. la colocación de bancos en el tramo final del Paseo de los Puentes recientemente iluminado con luminaria LED.
Orden del día Nº 5: Solicitar al D.E.M. la implementación de un plan integral de demarcación y repintado de sendas peatonales.
La será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá.
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