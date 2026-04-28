Trabajos en Diferentes Barrios

Nogoyá
Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en el mantenimiento de calles y una obra de ampliación de la red cloacal.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Carbó, Córdoba, Arturo Illia, Islas del Ibicuy y Diamante.
Obra para la ampliación de la red cloacal en calle calle Antonio el Gaucho Rivero.
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