Trabajos en Diferentes Barrios

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    Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en el mantenimiento de calles y una obra de ampliación de la red cloacal.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Carbó, Córdoba, Arturo Illia, Islas del Ibicuy y Diamante.
    ✅ Obra para la ampliación de la red cloacal en calle calle Antonio el Gaucho Rivero.
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    Puede ser una imagen de carretera y césped
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