El Concejo Deliberante sesionará mañana

Nogoyá El Concejo Deliberante de Nogoyá informó que mañana, miércoles 8 de octubre, a la hora 10, en el recinto del organismo ubicado en la planta alta del palacio municipal, se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria.

Ésta será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook del Municipio de Nogoyá, con el siguiente Orden del Día:

Orden del Día Nº 1: “Declárese de Interés Municipal el Mega Concierto de Niños: “Escuelas que Cantan”.