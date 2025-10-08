El tiempo estable se mantendrá unos días más: cuándo regresarían las lluvias

Las temperaturas continuarán su ascenso el jueves, con un pronóstico de máximas de hasta 27°C, y el viernes alcanzarán los 30°C. El sábado, las temperaturas podrían llegar hasta 32°C, aunque la estabilidad podría verse alterada por la presencia de algunas precipitaciones a partir del fin de semana.

Pronóstico para otras regiones del país

En otras zonas del país, el tiempo se presentará estable. En la región de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis tendrán temperaturas máximas que oscilarán entre los 22°C y 29°C, acompañadas por vientos del sector norte que acentuarán el aumento térmico.

Para el Centro del país, en especial en Córdoba, los termómetros podrían llegar hasta 28°C, con vientos soplando del este y noreste, lo que contribuirá al ambiente cálido y soleado.

En el norte del país, se espera un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe, donde las máximas podrían superar los 30°C en algunas zonas, convirtiendo esta región en la más cálida del país.

Mientras tanto, en la Patagonia, se prevé tiempo frío y con nubosidad variable. En las provincias de Chubut y Santa Cruz, la nubosidad aumentará, especialmente en las áreas cercanas a la cordillera de los Andes, con lluvias y nevadas en algunas zonas. Para Neuquén y Río Negro, el clima será más estable, aunque con cielos parcialmente nublados.

En el extremo sur de la región, en Tierra del Fuego y Malvinas, se espera un ambiente más frío y mayor nubosidad, con precipitaciones moderadas.

Cuándo regresarán las lluvias

Con la llegada de vientos del noreste y norte, se espera un importante aporte de humedad sobre las provincias de la zona central y la región núcleo durante los próximos días. Este ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá condiciones de inestabilidad hacia el fin de semana largo, según anticipan los pronósticos meteorológicos.

La combinación entre el aumento de humedad y el avance de un frente frío generará el desarrollo de tormentas y chaparrones en gran parte de la región pampeana y núcleo agrícola, especialmente sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, a partir del sábado y el domingo.

Las precipitaciones se presentarán de manera intermitente, con tormentas localmente intensas y acumulados de entre 30 y 70 milímetros, principalmente sobre la franja centro y norte del país, donde podrían registrarse los valores más elevados. (InfoAgro)

