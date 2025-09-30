El cronograma de pagos de jubilaciones y beneficios de ANSES con las fechas confirmadas por feriados
Correspondiente al mes de Octubre
Si bien en el inicio de la semana se había dado a conocer un cronograma, el mismo no estaba confirmado y tenía algunas fechas pasibles de cambio debido a los feriados que tendrá el décimo mes del año.
El cronograma completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 9 de octubre
• DNI terminados en 1: 13 de octubre
• DNI terminados en 2: 14 de octubre
• DNI terminados en 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4: 16 de octubre
• DNI terminados en 5: 17 de octubre
• DNI terminados en 6: 20 de octubre
• DNI terminados en 7: 21 de octubre
• DNI terminados en 8: 22 de octubre
• DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre. Fuente: El ONce
