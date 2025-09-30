El cronograma de pagos de jubilaciones y beneficios de ANSES con las fechas confirmadas por feriados

Si bien en el inicio de la semana se había dado a conocer un cronograma, el mismo no estaba confirmado y tenía algunas fechas pasibles de cambio debido a los feriados que tendrá el décimo mes del año.

El cronograma completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 17 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre.

