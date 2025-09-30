Nogoyá Times

    El cronograma de pagos de jubilaciones y beneficios de ANSES con las fechas confirmadas por feriados

    Posted on

    Correspondiente al mes de Octubre

    ANSES confirmó este martes el calendario de pagos de octubre teniendo en cuanta los días en que no habrá actividad por los feriados.  
    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los cronogramas de pagos del mes de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

     

    Si bien en el inicio de la semana se había dado a conocer un cronograma, el mismo no estaba confirmado y tenía algunas fechas pasibles de cambio debido a los feriados que tendrá el décimo mes del año.

     

    El cronograma completo

     

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0: 8 de octubre

     

    • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

     

    • DNI terminados en 3: 13 de octubre

     

    • DNI terminados en 4: 14 de octubre

     

    • DNI terminados en 5: 15 de octubre

     

    • DNI terminados en 6: 16 de octubre

     

    • DNI terminados en 7: 17 de octubre

     

    • DNI terminados en 8: 20 de octubre

     

    • DNI terminados en 9: 21 de octubre

     

     

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

     

     

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 0: 8 de octubre

     

    • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

     

    • DNI terminados en 3: 13 de octubre

     

    • DNI terminados en 4: 14 de octubre

     

    • DNI terminados en 5: 15 de octubre

     

    • DNI terminados en 6: 16 de octubre

     

    • DNI terminados en 7: 17 de octubre

     

    • DNI terminados en 8: 20 de octubre

     

    • DNI terminados en 9: 21 de octubre

     

     

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 0: 9 de octubre

     

    • DNI terminados en 1: 13 de octubre

     

    • DNI terminados en 2: 14 de octubre

     

    • DNI terminados en 3: 15 de octubre

     

    • DNI terminados en 4: 16 de octubre

     

    • DNI terminados en 5: 17 de octubre

     

    • DNI terminados en 6: 20 de octubre

     

    • DNI terminados en 7: 21 de octubre

     

    • DNI terminados en 8: 22 de octubre

     

    • DNI terminados en 9: 23 de octubre

     

     

    Asignación por Prenatal

    • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

     

     

    Asignación por Maternidad

    • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

     

    Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

    • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

     

    Pensiones No Contributivas

    • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

    • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

     

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

     

    Prestación por Desempleo

    • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

     

    • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

     

    • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

     

    • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

     

    • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre. Fuente: El ONce

