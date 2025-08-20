El dólar oficial bajó $5 y cerró el martes en $1310 para la venta

El dólar oficial volvió a caer este martes y acumula 12 jornadas consecutivas a la baja. En el Banco Nación, cotizó a $1270 para la compra y $1310 para la venta.

Según se informó, el dólar blue resistió la tendencia bajista que arrojó la mayoría de las cotizaciones del “billete verde”. De este modo, la brecha con el oficial se amplió a máximos de casi un mes.

El informal se mantuvo estable en los $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, según Ámbito. Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista se elevó al 3,7%, récord desde el 24 de julio.

Asimismo, el oficial cerró a la baja este martes, tanto en su segmento minorista como mayorista. En cuanto a los financieros, el MEP también finalizó con una merma, aunque el CCL subió.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

Se supo que el dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Además, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance. (Fuente: Ámbito)

