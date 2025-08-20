Llegó el viento tras 24 horas de lluvia en Entre Ríos: alerta amarilla por ráfagas de hasta 80 km/h

Tras una jornada de alerta por tormentas

Entre Ríos y otras cuatro provincias, están en el área de una alerta amarilla por vientos. Según el informe del SMN, serán “afectadas por vientos con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h”, advirtió el organismo.

Las lluvias fuertes durante toda la jornada del martes y tormentas en algunas zonas de la provincia, dejaron importantes registros de lluvia en gran parte del territorio entrerriano. En horas de la noche, pasadas las 22, las precipitaciones continuaban en la capital entrerriana y comenzaron a hacerse sentir fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en cuatro provincias y gran parte de Entre Ríos, para este miércoles 20 de agosto.

Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según reportes de vecinos que se comunicaron con Elonce, los fuertes vientos, en la noche de este martes, ocasionaron algunos inconvenientes en barrios como Bajada Grande, donde hubo voladuras de techos y chapas.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

El aviso de alerta amarilla por fuertes vientos incluye a gran parte de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y el sur de Entre Ríos, según indicó el organismo nacional.

En el territorio entrerriano, se incluyen a los departamentos Tala, Victoria, Gualeguay, Islas, Guleguaychú, Concepción del Uruguay y Colón.

“En el resto de este martes 19, se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicó el SMN.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional, “a partir del miércoles 20, toda el área de cobertura indicada irá siendo afectada, progresivamente, por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h”, advirtió el organismo nacional.

Recomendaciones del SMN ante el viento:

-Evitá actividades al aire libre.

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

El pronóstico

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en las primeras horas del miércoles, podrían producirse lluvias aisladas aunque, rápidamente, mejoraría, en el marco de un día ventoso, con temperaturas que llegarían a los 20 grados.

El buen tiempo seguirá el jueves con temperaturas templadas. El viernes el viento rotaría al sur y está previsto un marcado descenso térmico que traería aparejadas temperaturas mínimas de hasta cuatro grados el fin de semana en nuestra zona. Fuente: El Once

