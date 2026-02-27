El dólar oficial cerró el jueves en $1425

En la última rueda, el dólar oficial creció un 0,7% hasta los $1.425 en el Banco Nación, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo.

Por su parte, el mayorista avanzó un 1,1% hasta los $1.406 y los financieros, un promedio del 0,9% hasta los $1.435 (MEP) y los $1.480 (CCL).

“Pese a que la abundancia de divisas (impulsada por el endeudamiento privado, provincial y el persistente carry trade) mantuvo el precio a raya en las últimas semanas, la recuperación actual coincide con una apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral no vista desde mediados de 2025“, comentó Ignacio Morales, director de Inversiones en Wise Capital.

“Este escenario, sumado a la leve presión al alza en los dólares financieros (MEP y CCL), reaviva el temor de los analistas ante un posible atraso cambiario que podría incentivar el adelantamiento de importaciones y frenar la liquidación de exportadores“, añadió. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com