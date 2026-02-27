La provincia volvió al mercado internacional con una emisión por 300 millones de dólares

Desde el gobierno provincial indicaron en un comunicado que se trató de “una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda”, mediante la emisión de un bono por 300 millones de dólares, lo que representó el regreso de Entre Ríos al financiamiento externo después de casi diez años.

La estructura del instrumento financiero estableció una vida promedio de seis años, con un cupón anual del 9,55 por ciento y pagos semestrales de intereses. En cuanto al capital, los vencimientos se distribuyeron en tres tramos: 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.

Mejora en el perfil de vencimientos

En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano estadounidense de similar duración. Según detallaron, esto representó una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión realizada en 2017.

El spread, es decir, la diferencia entre el rendimiento del bono provincial y el título de referencia, fue presentado como un indicador de mayor confianza del mercado en la situación financiera de la provincia, en comparación con operaciones anteriores.

La operación incluyó además una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado de esa instancia se conocerá este viernes y permitirá determinar el nivel de adhesión a la propuesta de refinanciación.

Refinanciación y ordenamiento financiero

Desde el Ejecutivo explicaron que la emisión internacional tuvo como objetivo principal la refinanciación del título vigente y la cancelación de pasivos denominados en pesos, que presentaban mayor costo financiero y vencimientos de corto plazo.

De esta manera, la estrategia apuntó a rediseñar el perfil global de vencimientos de la deuda provincial, distribuyendo los compromisos en un horizonte temporal más amplio y equilibrado. Según se indicó, esto permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda en los próximos años.

En síntesis, desde el gobierno señalaron que “esta estrategia rediseña el perfil global de vencimientos de la provincia, dotándolo de una estructura más armonizada en el tiempo, lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión”.

La colocación, en consecuencia, marcó un hito en la política financiera provincial, al retomar el acceso al mercado internacional de capitales con el propósito de fortalecer la sostenibilidad fiscal y otorgar mayor previsibilidad en el manejo de los compromisos de deuda. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com