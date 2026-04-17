El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques y baja el precio del petróleo

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el periodo restante de la tregua, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, publicó Araghchi en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia al anuncio en una publicación en Truth Social en la que reiteró que el estrecho se encontraba plenamente abierto. “¡Gracias!”, expresó.

Negociaciones “cruciales y fundamentales”

El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó las negociaciones directas con Israel como “cruciales y fundamentales”, subrayando la necesidad de una “responsabilidad nacional unificada” en los próximos días, según un comunicado de la presidencia libanesa publicado en X.

“El alto el fuego es la puerta de entrada para hacer avanzar las negociaciones”, declaró Aoun, “y es una opción que cuenta con apoyo tanto local como internacional”.

Aoun destacó el “papel central” del ejército libanés tras la retirada de las fuerzas israelíes, brindando garantías a los habitantes del sur —tras su regreso a sus aldeas y ciudades— de que “no existen fuerzas armadas distintas al ejército y a las fuerzas de seguridad legítimas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ejército israelí no se retirará de sus posiciones en el sur del Líbano durante el alto el fuego.

El presidente Donald Trump declaró ayer que una reunión en la Casa Blanca entre Israel y el Líbano podría celebrarse en un plazo de dos semanas.

El alto el fuego de 10 días en el Líbano entre Israel y el grupo paramilitar Hezbollah —respaldado por Irán— se mantiene vigente, aunque sigue siendo frágil; de hecho, el ejército libanés acusó a Israel de violar la tregua al abrir fuego contra varias aldeas del sur apenas unas horas después de que el alto el fuego entrara en vigor.

Los precios del petróleo caen

Los precios del petróleo tuvieron una fuerte caída y los futuros bursátiles se dispararon después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní declarara que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” al tránsito comercial durante el resto del alto el fuego.

El crudo Brent, referencia mundial, cayó un 9 %, situándose en US$ 90 por barril. El WTI, referencia estadounidense, se desplomó un 9,5 %, hasta los US$ 82,60 por barril.

Los futuros de la bolsa estadounidense repuntaron: los futuros del Dow subieron 560 puntos, un 1,16 %. Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,8 %, y los futuros vinculados al Nasdaq 100 ascendieron un 0,9 %. Fuente: El Once

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