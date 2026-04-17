Se realizó una Muestra de Arte en la Cultural

Nogoyá
Se llevó a cabo una muestra de arte denominada “Mirar, Mirarme, Mirarnos”. La actividad fue en la Asociación Cultural de Nogoyá.
La actividad fue en el marco del Día Internacional del Arte y estuvo a cargo de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “Doctor Luis Agote”.
La coordinadora de Cultura, Turismo y Educación municipal Karina Clementín acompañó la actividad.
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