Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Se realizó una Muestra de Arte en la Cultural

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    🔹️Se llevó a cabo una muestra de arte denominada “Mirar, Mirarme, Mirarnos”. La actividad fue en la Asociación Cultural de Nogoyá.
    🔹️La actividad fue en el marco del Día Internacional del Arte y estuvo a cargo de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “Doctor Luis Agote”.
    🔹️ La coordinadora de Cultura, Turismo y Educación municipal Karina Clementín acompañó la actividad.
    Puede ser arte pop
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de una o varias personas y personas estudiando
    Puede ser una ilustración
    Puede ser una ilustración
    Puede ser una ilustración
    Puede ser una ilustración
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de clarinete
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de texto
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de multitud y texto
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de texto

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like