El frío regresó con fuerza y se hace sentir: hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

Durante la presente jornada, “el centro de altas presiones comenzará a afianzarse sobre la región. La nubosidad será variable, pero se prevén momentos prolongados de sol”, señaló la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejía. Para hoy en Entre Ríos se pronostican máximas por debajo de los 15 grados.

“La presencia de cielos despejados, condiciones anticiclónicas, y vientos mayormente calmos, promoverán el retorno de heladas matinales entre viernes y sábado en el norte de la Patagonia, la región de Cuyo, y la región Pampeana, en muchos casos con intensidad significativa para la época del año”, anticipó el meteorólogo, Christian Garavaglia.

Heladas

El viernes se perfila como la madrugada más gélida de la semana. Se esperan temperaturas mínimas entre uno y cuatro grados en territorio entrerriano lo que podría generar heladas en áreas suburbanas. Sin embargo, durante la tarde, los valores máximos lograrán repuntar ligeramente, ubicándose algo por encima respecto a los de hoy.

Pronostican heladas. Archivo

El sábado se producirá una rotación del viento al este. Aun así, las temperaturas se mantendrán bajas y muy similares a las del viernes.

Empieza el repunte térmico

Con “la migración del sistema de alta presión hacia el noreste, se espera que a partir del domingo 7 comience a revertirse la tendencia en toda esta región del país, comenzando un lento ascenso de las temperaturas bajo condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado”, adelantó Garavaglia.

A partir de ese momento se iniciará un gradual ascenso de temperaturas, acompañado por vientos moderados del noreste que luego rotarán al este. Esta circulación más templada marcará el final de la irrupción de aire frío.

El lunes traerá temperaturas más agradables, con mínimas cercanas a los 10 grados y máximas superiores a los 20. (Con información de SMN y Meteored)

