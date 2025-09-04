Feroz pelea entre militantes y un periodista agredido en el acto de Milei

En Moreno

Simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso antes y después de la participación de Javier Milei en el cierre de la campaña bonaerense de su fuerza política.

Desde el entorno presidencial aseguraron que la violencia fue alimentada por “una campaña de hostigamiento previa desde el Gobierno provincial”. Por su parte, voceros del Ejecutivo bonaerense consideraron que “el acto fue planeado para generar conflicto” y criticaron que se realice en un barrio donde Milei tiene fuerte rechazo.

Desde la administración de Axel Kicillof calificaron la elección del lugar como una “provocación” y advirtieron sobre posibles actos de violencia. Mientras tanto, desde Nación defendieron el derecho a hacer campaña “en todo el territorio”, aunque el escenario se mostró hostil desde el inicio.

Un clima enrarecido y más violencia tras el acto

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando un joven, presuntamente militante libertario, fue increpado por varios vecinos. En los videos difundidos se escucha a un hombre gritarle: “¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, mientras el joven permanecía inmóvil, aunque con una actitud desafiante, realizando gestos con la mano que aumentaron la tensión y provocaron más empujones.

Pasadas las 19:40, los hechos de violencia escalaron. Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, fue agredido mientras cubría el evento para un medio digital. Le partieron una botella en la cabeza mientras entrevistaba a encapuchados que estaban en el lugar. “Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así”, declaró ante la prensa mientras la sangre le caía por el rostro. “Estoy bien, ahora me voy a atender”, agregó.

El saldo de los incidentes en Moreno incluyó heridos leves, agresiones a la prensa, disturbios entre militantes y un nuevo capítulo de tensión entre Nación y Provincia, a solo días de las elecciones del domingo. Fuente: El Once

