El frío sigue siendo protagonista y se espera buen tiempo en Entre Ríos hacia el fin de semana

El tiempo se presentará estable, con presencia de sol en la jornada y con bajas probabilidades de lluvias en el centro del país.

En cuanto a la distribución de lluvias sobre Argentina, se presenta un patrón bien diferenciado con dos regiones claramente afectadas: el noreste del país y la franja cordillerana patagónica. En contraste, el centro y gran parte del norte argentino permanecerán con condiciones mayormente estables.

Las tendencias previstas en el período comprendido entre miércoles y sábado muestran acumulados muy acotados sobre la región Pampeana, Cuyo y el NOA, consolidando un escenario de escasa oferta hídrica en estas zonas productivas.

Este comportamiento responde a una configuración atmosférica dominada por estabilidad en niveles medios y bajos de la atmósfera sobre el centro del país, mientras que sistemas frontales y circulación húmeda impactan principalmente en los extremos del territorio.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones en el corto plazo, otros modelos climáticos advierten sobre la chance de lluvias débiles hacia mitad de semana.

Esta diferencia en los pronósticos introduce un escenario de incertidumbre, ya que las condiciones podrían modificarse en pocas horas. En Entre Ríos, la probabilidad de precipitaciones también se mantiene en análisis, aunque en principio serían fenómenos aislados y de baja intensidad.

A pesar de esta posible inestabilidad, el frío seguirá siendo protagonista. Las temperaturas mínimas continuarán en niveles bajos, especialmente durante las primeras horas del día, lo que obliga a mantener precauciones ante el descenso térmico.

Precipitaciones concentradas en el NEA

Entre miércoles y viernes, las lluvias más relevantes se ubicarán sobre el NEA, particularmente en provincias como Misiones, Corrientes y el este de Formosa. Allí se prevén acumulados que podrían ubicarse entre 10 mm y 40 mm, con focos localmente superiores.

El viernes se perfila como el día de mayor actividad en esta región, con el desarrollo de tormentas más organizadas asociadas al avance de un sistema frontal. Esta situación podría generar eventos puntualmente intensos, aunque de distribución irregular.

Para el sector agropecuario, estos aportes resultan complicaciones en áreas en que las últimas lluvias dejaron suelos saturados y dificultades para la logística, aunque la variabilidad espacial de las precipitaciones obliga a un seguimiento más detallado a escala local.

Mejora temporaria y condiciones hacia el feriado

Hacia el jueves, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. Se prevé cielo algo nublado y temperaturas que, si bien seguirán siendo frescas por la mañana, mostrarán una leve recuperación durante la tarde, con máximas que podrían alcanzar los 22 grados.

El viernes, en el marco del feriado por el Día del Trabajador, se anticipa una jornada sin precipitaciones. El cielo se presentaría parcialmente nublado durante gran parte del día, con un aumento de la nubosidad hacia la noche, pero sin lluvias significativas.

En Entre Ríos, este panorama permitiría una mayor estabilidad para quienes planeen actividades durante el feriado, aunque el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente en horarios matinales y nocturnos.

Buen tiempo en Entre Ríos para el fin de semana

Las perspectivas para el fin de semana son favorables. Se espera un escenario con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas, lo que generará condiciones agradables durante las tardes, señaló Minuto Uno.

Las mínimas seguirán siendo frescas, con registros que podrían ubicarse entre los 8 y 12 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 22 grados, ofreciendo un clima más templado en comparación con el inicio de la semana.

Pronóstico para Paraná

El tiempo en Paraná se presenta estable durante la jornada de este miércoles, con condiciones mayormente nubladas y temperaturas templadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy, se esperan temperaturas que oscilan entre los 10 y 22 grados, con cielo parcialmente nublado a lo largo del día y baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantienen sin lluvias, con vientos leves y sin cambios bruscos.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica una leve tendencia en ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 24 o 25 grados hacia el fin de semana, manteniéndose el buen tiempo.

Sin embargo, hacia el inicio de la próxima semana podrían registrarse algunas lluvias aisladas, con probabilidades en aumento, aunque sin fenómenos intensos previstos. Fuente: El Once

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